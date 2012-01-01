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Павленко Александр Александрович
6.5
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Павленко Александр Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • "Профилактика и лечение неотложных состояний при проведение местного обезболивания в стоматологии. Процедурный подход к восстановлению жевательной группы зубов", 2012 г.
  • "Базовый курс имплантации", г. Владивосток, 2012 г.
  • "Пластика твердых и мягких тканей при гентальной имплантации", г. Владивосток, 2012 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог, стоматологическая клиника "Дентал Платинум", с 2016 г. по настоящее время.
  • Врач-стоматолог, стоматологическая клиника "Оскар", с 2017 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Дентал Платинум
Доступна онлайн запись
ул. Металлистов, 1А
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