Павленко Александр Александрович
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Специалист по эстетической стоматологии, протезированию зубов и протезированию на имплантах.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Металлистов, 1А
Консультация взрослых
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
ул. Шеронова, 8 кор. 3
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
ул. Слободская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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