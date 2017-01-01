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Павленко Елена Николаевна
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Павленко Елена Николаевна
Пульмонолог
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Информация о враче
Образование
БГМИ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
Интернатура в Белогорской ЦРБ по специальности "Терапия", 1993 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2017 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Пульмонология", ДВГМУ, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
1400 р
0 отзывов
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