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  3. Павленко Елена Николаевна
Павленко Елена Николаевна
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Павленко Елена Николаевна

Пульмонолог
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Информация о враче
Образование
  • БГМИ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
  • Интернатура в Белогорской ЦРБ по специальности "Терапия", 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2017 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Пульмонология", ДВГМУ, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
1400 р
0 отзывов

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