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Павлова Лидия Робертовна
6.0
0
Павлова Лидия Робертовна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1975 г. окончания.
Интернатура, на базе ЛПУ, Терапия, 1976 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2012 г.
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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