Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Павлова Татьяна Викторовна
6.0
0
Павлова Татьяна Викторовна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
Бесплатно
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Черных
Елена Геннадьевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Невролог (невропатолог)
6.5
18
Записаться
Ганза
Виктор Николаевич
Невролог (невропатолог)
,
Рефлексотерапевт
,
Фтизиатр
6.0
0
Записаться
Красно
Игорь Александрович
Мануальный терапевт
,
Невролог (невропатолог)
,
Остеопат
6.9
17
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...