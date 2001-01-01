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  3. Павлюкова Ирина Вячеславовна
Павлюкова Ирина Вячеславовна
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Павлюкова Ирина Вячеславовна

Кардиолог
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл, кардиология, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
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