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  3. Пермякова Ольга Григорьевна
Пермякова Ольга Григорьевна
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Пермякова Ольга Григорьевна

Массажист
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Информация о враче
Образование
  • ДВГАФК, по специальности "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья".
  • Сертификат ГОНСПО "Хабаровский государственный медицинский колледж"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Эстетик Холл
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
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