Пермякова Ольга Григорьевна

Предлагает лечебные и общегигиенические массажи, а также массаж: антицеллюлитный (борьба с жировыми отложениями, коррекция фигуры), оздоровительный, классический, спортивный массажи (общеукрепляющее, тонизирующее, расслабляющее действие), лечебный массаж. Применяются методики: сегментарно-рефлекторного массажа, мио-фасциальной релаксации, точечного и медового массажа. Массаж особенно показан при таких заболеваниях как: остеохондроз, сколиоз различной степени, плечелопаточный переартрит, дисплазия тазобедренных суставов, посттравматические, постинсультные состояния, дисфункции грудной клетки и ребер, варикозная болезнь, гипотония, хронический запор, колиты, заболевания желчевыводящих путей… Оказывает комплекс услуг по уходу за телом (SPA- процедуры) питания и восстановления кожи, лечения целлюлита, укрепления тела, бюста, снятия стресса.