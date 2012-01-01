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  3. Петренко Любовь Германовна
Петренко Любовь Германовна
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Петренко Любовь Германовна

Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Стоматология, 1990 г.
  • Интернатура, ХГМИ, Стоматология, 1991 г.
Курсы повышения квалификации
  • ХГМИ, Стоматология терапевтическая, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

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