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Петренко Любовь Германовна
6.0
0
Петренко Любовь Германовна
Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Стоматология, 1990 г.
Интернатура, ХГМИ, Стоматология, 1991 г.
Курсы повышения квалификации
ХГМИ, Стоматология терапевтическая, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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