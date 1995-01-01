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  3. Петрова Елена Сергеевна
Петрова Елена Сергеевна
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Петрова Елена Сергеевна

Невролог (невропатолог), УЗИ-специалист, Эпилептолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, педиатрия, 1992 г.
  • Специализация «Неврология» 1995 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С июня 2014 г. - по сегодняшний день, ООО «Нейроклиника».
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Адреса и стоимость приёма
Нейроклиника
Хабаровск, ул. Лермонтова, 3
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2500 р
Эпилептолог
2500 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2200 р
Эпилептолог
2200 р
УЗИ-специалист
По запросу
Нейроклиника
Хабаровск, ул. Владивостокская, 22
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2500 р
Эпилептолог
2500 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2200 р
Эпилептолог
2200 р
УЗИ-специалист
По запросу
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