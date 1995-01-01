Петрова Елена Сергеевна
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровск, ул. Лермонтова, 3
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2500 р
Эпилептолог
2500 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2200 р
Эпилептолог
2200 р
УЗИ-специалист
По запросу
Хабаровск, ул. Владивостокская, 22
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2500 р
Эпилептолог
2500 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
2200 р
Эпилептолог
2200 р
УЗИ-специалист
По запросу
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