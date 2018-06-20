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Петрова Инга Александровна
Петрова Инга Александровна
Аллерголог-иммунолог
Стаж 6 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «Педиатрия» получен на базе ДВГМУ от 20.06.2018г.
Диплом о профессиональной переподготовке по специальности « Аллергология и иммунология» получен на базе КГБОУ ДПО от 25.12.2021г.
Диплом об окончании ординатуры по специальности «Педиартия» получен на базе ДВГМУ от 30.06.2020г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
2000 р
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