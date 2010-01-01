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Петрова Лариса Николаевна
6.0
0
Петрова Лариса Николаевна
Педиатр
,
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Педиатрия, 1961 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Клиническая лабораторная диагностика, 2010 г.
ИПКСЗ, Клиническая лабораторная диагностика, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов
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