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  3. Пиховская Ванда Гунаровна
Пиховская Ванда Гунаровна
6.3
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Пиховская Ванда Гунаровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2012 г.
  • ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2012 г.
  • ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2015 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Женская консультация Центрального района
ул. Запарина, 8
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
Бесплатно
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