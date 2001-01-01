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Пиховская Ванда Гунаровна
6.3
1
Пиховская Ванда Гунаровна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2012 г.
ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2012 г.
ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2015 г.
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2015 г.
ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2017 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Женская консультация Центрального района
ул. Запарина, 8
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
Бесплатно
1 отзыв
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