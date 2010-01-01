Писаренко Михаил Юрьевич
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Направление деятельности: мочекаменная болезнь (дистанционная и контактная литотрипсия); Эндовидеоурология.
Владение широким спектром оперативных вмешательств.
Выполнение лапароскопических и эндоскопических оперативных вмешательств. Выполнение оперативных лечений при помощи лазерной технологии (лечение МКБ,
ДГПЖ). Наибольший опыт выполнения перкутанной нефролитотрипсии в лечении коралловидного нефролитиаза, в Хабаровском крае.
Владение широким спектром оперативных вмешательств.
Выполнение лапароскопических и эндоскопических оперативных вмешательств. Выполнение оперативных лечений при помощи лазерной технологии (лечение МКБ,
ДГПЖ). Наибольший опыт выполнения перкутанной нефролитотрипсии в лечении коралловидного нефролитиаза, в Хабаровском крае.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Уролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
900 р
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