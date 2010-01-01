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Писаренко Михаил Юрьевич
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Писаренко Михаил Юрьевич

Уролог
Стаж 10 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Педиатрия, 2010 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности урология, 2010 г. - 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Мануальные навыки в эндоскопической хирургии в урологии" Образовательный центр высоких медицинских технологий г.Казань, 2014 г.
  • ДВГМУ, Повышение квалификации "Актуальные вопросы андрологии", 2016 г.
  • ДВГМУ, Общее усовершенствование "Актуальные вопросы урологии", 2017 г.
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Участие в ассоциациях
  • Российское общество урологов
Опыт работы
  • Врач - уролог, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск – 1 "ОАО РЖД", 2012 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Уролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
900 р
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