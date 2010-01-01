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  3. Пивкина Ольга Анатольевна
Пивкина Ольга Анатольевна
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Пивкина Ольга Анатольевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • Интернатура, ХГМИ, Акушерство и гинекология, 1990 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2010 г.
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
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