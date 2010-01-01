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  3. Плахотная Ольга Андреевна
Плахотная Ольга Андреевна
6.6
3

Плахотная Ольга Андреевна

Стоматолог
Стаж 8 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Стоматологический факультет, 2010 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура "Стоматология терапевтическая", "Стоматология общей практики",.2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • Clinical periodontology. Concepts of new surgical treatment, г. Москва, 2012, 2013 гг.
  • Стоматология хирургическая, ИПКСЗ, г. Хабаровск, 2013 г.
  • Эстетические реставрации, AVS school, г. Санкт-Петербург, 2014, 2015 гг.
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Участие в ассоциациях
  • Член Хабаровской краевой общественной организации «Ассоциация стоматологов»
Опыт работы
  • 2010 г. - по настоящее время - стоматолог общей практики, ООО «Доктор Стом»
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог
600 р
Консультация детей
Стоматолог
600 р
3 отзыва

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