Плахотная Ольга Андреевна
Стаж 8 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Стоматолог общей практики. Полное ведение терапевтического взрослого и детского приема, лечение осложненного и неосложненного форм кариеса, эндодонтиеское лечение, работа под микроскопом, лазеротерапия (коррекция уздечек верхней/нижней губ, языка; местное лечение при герпесе, стоматитах), работа с аппаратом «Вектор». Эстетические реставрации.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог
600 р
Консультация детей
Стоматолог
600 р
Загрузка комментариев...