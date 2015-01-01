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Плакунова Людмила Игоревна
5.8
1
Плакунова Людмила Игоревна
Гастроэнтеролог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Гастроэнтерология, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1600 р
1 отзыв
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