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  3. Плакунова Людмила Игоревна
Плакунова Людмила Игоревна
5.8
1

Плакунова Людмила Игоревна

Гастроэнтеролог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Гастроэнтерология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1600 р
1 отзыв

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