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Платонова Ирина Владимировна
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Платонова Ирина Владимировна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1990 г. окончания.
Сертификат "Акушерство и гинекология", действителен с 27.02.2012 г. по 26.02.2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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