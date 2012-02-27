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  3. Платонова Ирина Владимировна
Платонова Ирина Владимировна
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Платонова Ирина Владимировна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1990 г. окончания.
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", действителен с 27.02.2012 г. по 26.02.2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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