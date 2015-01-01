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Плясов Игорь Анатольевич
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Плясов Игорь Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Трансфузиология", 2015 г.
  • Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 109А
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