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Почанкина Лидия Николаевна
6.0
0
Почанкина Лидия Николаевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, неврология. Сертификат: 29.11.2011 - до 29.11.2016
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Радищева, 16
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
Бесплатно
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