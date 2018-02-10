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Подгорная Галина Васильевна
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Подгорная Галина Васильевна

Стоматолог-хирург
Стаж 34 года
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1984 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология хирургическая", от 10.02.2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Стоматология хирургическая", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №18
ул. Рокоссовского, 18А
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
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