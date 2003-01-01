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Подлубная Елена Викторовна
6.0
0
Подлубная Елена Викторовна
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, лечебное дело, 2003 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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