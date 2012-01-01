  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Погорелова Александра Валерьевна
Погорелова Александра Валерьевна
6.0
0

Погорелова Александра Валерьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Хабаровского края.
  • Сертификат стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, стоматология общей практики, стоматология детская (детей временно не принимает).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мой любимый стоматолог
ул. Карла Маркса, 109Д
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи