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Погорелова Александра Валерьевна
6.0
0
Погорелова Александра Валерьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
«Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» Хабаровского края.
Сертификат стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, стоматология общей практики, стоматология детская (детей временно не принимает).
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Мой любимый стоматолог
ул. Карла Маркса, 109Д
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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