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Покиньчереда Ирина Анатольевна
6.0
0
Покиньчереда Ирина Анатольевна
Гематолог
Стаж не указан
Направление деятельности: гематология
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Гематолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Гематолог
900 р
0 отзывов
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