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Полещук Алина Александровна
6.0
0
Полещук Алина Александровна
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Альфа Дент
ул. Воронежская, 38А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
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