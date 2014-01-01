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  3. Полищук Егор Владимирович
Полищук Егор Владимирович
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Полищук Егор Владимирович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2014 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2015 г.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Стоматология ортопедическая", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", 2016 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и общественного здоровья", 2019 г,
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Пиранья
Доступна онлайн запись
ш. Восточное, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
AllDent
Хабаровск, ул. Пушкина, 50
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р
Стоматолог-хирург
500 р
Стоматолог-имплантолог
500 р
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