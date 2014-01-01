Полищук Егор Владимирович
Стаж 3 года
Специализируется на протезировании зубов металлокерамическими коронками, циркониевыми коронками, безметалловой керамикой e-Max, винирами, съемными протезами. Выполняет удаления зубов различной сложности, в том числе зубов мудрости.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ш. Восточное, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Хабаровск, ул. Пушкина, 50
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р
Стоматолог-хирург
500 р
Стоматолог-имплантолог
500 р
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