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Полосин Денис Юрьевич
6.0
0
Полосин Денис Юрьевич
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет", Педиатрия, 2014 г.
Интернатура, ГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет", Оториноларингология, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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