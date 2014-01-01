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Полосин Денис Юрьевич
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Полосин Денис Юрьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет", Педиатрия, 2014 г.
  • Интернатура, ГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет", Оториноларингология, 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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