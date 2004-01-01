Полубоярцева Светлана Геннадьевна
Стаж 16 лет
Стаж работы более 15 лет с детьми и взрослыми.
Опыт работы с детьми до года.
Медицинская сестра функциональной диагностики: ЭЭГ рутинная, ЭЭГ мониторинг дневной, ЭЭГ мониторинг ночной.
Холтер ЭКГ, ЭКГ простая и ЭКГ с физ нагрузкой (в том числе для спортивных секций).
СМАД.
Опыт работы с детьми до года.
Медицинская сестра функциональной диагностики: ЭЭГ рутинная, ЭЭГ мониторинг дневной, ЭЭГ мониторинг ночной.
Холтер ЭКГ, ЭКГ простая и ЭКГ с физ нагрузкой (в том числе для спортивных секций).
СМАД.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Флегонтова, 4
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