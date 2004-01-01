Полубоярцева Светлана Геннадьевна

Стаж работы более 15 лет с детьми и взрослыми.

Опыт работы с детьми до года.

Медицинская сестра функциональной диагностики: ЭЭГ рутинная, ЭЭГ мониторинг дневной, ЭЭГ мониторинг ночной.

Холтер ЭКГ, ЭКГ простая и ЭКГ с физ нагрузкой (в том числе для спортивных секций).

СМАД.