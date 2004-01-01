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  3. Полубоярцева Светлана Геннадьевна
Полубоярцева Светлана Геннадьевна
6.0
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Полубоярцева Светлана Геннадьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское Базовое Медицинское Училище, 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, 2008 г. окончания
  • ИПКСЗ, 2013 г. окончания
  • ИПКСЗ, 2018 г. окончания
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Нейромед
ул. Флегонтова, 4
0 отзывов

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