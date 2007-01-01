Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Поляков Антон Игоревич
6.0
0
Поляков Антон Игоревич
Психолог
,
Эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
В 2005 году закончил обучение на факультете истории, социологии и международных отнашений КубГУ, получив специализацию – «Международная безопасность»
В 2007 году закончил обучение по практической и клинической психологии в ЮФУ (Ростов-на-Дону).
В 2015 году закончил обучение на факультете леебного дела КубГМУ и поступил в интернатуру по эндокринологии, где и проходит обучение по настоящее время.
С 2012 года проходит образовательную программу по «функциональной медицине» в Preventage (USA).
Сертифицирован по эриксоновскому гипнозу, трансперсональной психотерапии, поведенческой психотерапии пищевого поведения
Является экспертом по комплексной программе снижения веса (ежегодная сертификация МГК «Центра Доктора Гаврилова»)
Еще 3
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
С 2007 года проводит тренинги по нормализации пищевого поведения по методу Гаврилова М. А.
С 2010 года вместе с Кузьмичёвым А. С. разрабатывает и внедряет новый фирменный тренинг «Центра Доктора Гаврилова» - «Настроение Стройности»
С 2015 года является медицинским архитектором нового проекта «Личный психотерапевт» в Центре Доктора Гаврилова».
С 2015 года является руководителем отдела по связям с регионами «Доктор Гаврилов Диджитал»
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр доктора Гаврилова
Хабаровск, ул. Волочаевская, 85
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
Эндокринолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пьянкова
Елена Юрьевна
Эндокринолог
8.3
3
Записаться
Бондарь
Валентина Григорьевна
Эндокринолог
6.3
2
Записаться
Позднякова
Дарья Владимировна
Эндокринолог
6.3
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...