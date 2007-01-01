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Поляков Антон Игоревич
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Поляков Антон Игоревич

Психолог, Эндокринолог
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Информация о враче
Образование
  • В 2005 году закончил обучение на факультете истории, социологии и международных отнашений КубГУ, получив специализацию – «Международная безопасность»
  • В 2007 году закончил обучение по практической и клинической психологии в ЮФУ (Ростов-на-Дону).
  • В 2015 году закончил обучение на факультете леебного дела КубГМУ и поступил в интернатуру по эндокринологии, где и проходит обучение по настоящее время.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2007 года проводит тренинги по нормализации пищевого поведения по методу Гаврилова М. А.
  • С 2010 года вместе с Кузьмичёвым А. С. разрабатывает и внедряет новый фирменный тренинг «Центра Доктора Гаврилова» - «Настроение Стройности»
  • С 2015 года является медицинским архитектором нового проекта «Личный психотерапевт» в Центре Доктора Гаврилова».
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Адреса и стоимость приёма
Центр доктора Гаврилова
Хабаровск, ул. Волочаевская, 85
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
Эндокринолог
По запросу
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