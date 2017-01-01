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Понасенко Марина Августовна
6.0
0
Понасенко Марина Августовна
Зав. отделением
,
Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Сертификат по специальности "Трансфузиология" №0127240977657, 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Станция переливания крови
ул. Волочаевская, 46
Консультация взрослых
Трансфузиолог
По запросу
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