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Пономарева Ольга Владимировна
6.0
0
Пономарева Ольга Владимировна
Гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
ул. Карла Маркса, 96А
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