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  3. Пономарева Яна Геннадьевна
Пономарева Яна Геннадьевна
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Пономарева Яна Геннадьевна

Психолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГУПС, специализация "Психология", 2008 г. окончания.
  • ДВПиП, переподготовка по специальности "Теория и практика тренинга в организации", 2008 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Омега ДВ
ул. Воронежская, 138
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
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