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Попов Дмитрий Александрович
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Попов Дмитрий Александрович
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Хирургии, 2010 г.
Первичная переподготовка, ДВГМУ, "Ультразвуковая диагностика", 2012 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
0 отзывов
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