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  3. Попов Дмитрий Александрович
Попов Дмитрий Александрович
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Попов Дмитрий Александрович

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по Хирургии, 2010 г.
  • Первичная переподготовка, ДВГМУ, "Ультразвуковая диагностика", 2012 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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