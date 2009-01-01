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  3. Попова Анна Николаевна
Попова Анна Николаевна
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Попова Анна Николаевна

Психолог
Стаж 10 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
  • ДГГУ по специальности "Психология", 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём детей
Психолог
2100 р
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
0 отзывов

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