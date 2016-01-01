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  3. Попова Марина Витальевна
Попова Марина Витальевна
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Попова Марина Витальевна

Терапевт
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2016 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Терапевт
1200 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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