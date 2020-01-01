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Попова Татьяна Анатольевна
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Попова Татьяна Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, по специальности «Лечебное дело», 1988 г. окончания
  • Хабаровский государственный медицинский институт, по специальности «Терапия», 1989 г.
Курсы повышения квалификации
  • повышения квалификации специалистов здравоохранения «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 2018 г.
  • Сертификат Сибирская академия повышения квалификации «Терапия», 2020 г.
  • Сертификат ООО «Альтернатива» «Профпатология», 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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