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Попова Татьяна Анатольевна
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Попова Татьяна Анатольевна
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, по специальности «Лечебное дело», 1988 г. окончания
Хабаровский государственный медицинский институт, по специальности «Терапия», 1989 г.
Курсы повышения квалификации
повышения квалификации специалистов здравоохранения «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 2018 г.
Сертификат Сибирская академия повышения квалификации «Терапия», 2020 г.
Сертификат ООО «Альтернатива» «Профпатология», 2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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