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  3. Порфирова Анастасия Евгеньевна
Порфирова Анастасия Евгеньевна
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Порфирова Анастасия Евгеньевна

Стоматолог
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
  • «Дальневосточный государственный медицинский университет» г. Хабаровск, по специальности «Стоматология», 2019 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
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