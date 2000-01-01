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  3. Порошкова Елена Анатольевна
Порошкова Елена Анатольевна
6.2
1

Порошкова Елена Анатольевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
1 отзыв

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