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Поротова Виктория Александровна

Поротова Виктория Александровна

Массажист, Врач ЛФК
Стаж 5 лет / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский колледж, по специальности “Сестринское дело”, 2018 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Дополнительное образование в школе детского массажа и абилитации БебиХелс “Современный подход к реабилитации детей с ортопатологиями”, 2021 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Врач ЛФК
По запросу

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