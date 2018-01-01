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Поротова Виктория Александровна
Поротова Виктория Александровна
Массажист
,
Врач ЛФК
Стаж 5 лет / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский колледж, по специальности “Сестринское дело”, 2018 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Дополнительное образование в школе детского массажа и абилитации БебиХелс “Современный подход к реабилитации детей с ортопатологиями”, 2021 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Врач ЛФК
По запросу
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