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Потапов Александр Олегович
6.0
0
Потапов Александр Олегович
Хирург
Стаж 36 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Хирургия, 2014 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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