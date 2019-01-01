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Потапова Ксения Эдуардовна

Потапова Ксения Эдуардовна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России 2019 г.
  • Обучается в заочной аспирантуре по направлению подготовки «Клиническая медицина», специальность «Педиатрия», с запланированной темой диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: «Клинические особенности течения новой коронавирусной инфекции и характеристика психологического здоровья детей на фоне постковидного синдрома». С 2020 г.
Курсы повышения квалификации
  • Стажировка в г. Биробиджан в инфекционном коронавирусном госпитале, в должности врача-стажера инфекционного отделения - 2021 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ассистент кафедры, 2021 г.
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Адреса и стоимость приёма
Азбука здоровья
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Большая, 12
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу

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