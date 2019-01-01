Потапова Ксения Эдуардовна
Стаж не указан
Принимает детей
По материалам диссертации является автором и соавтором 10 печатных работ, принимает активное участие в научно-практических конференциях, конгрессах всероссийского и международного уровня.
Участвовала в проведении международного исследования совместно с Ниигатским институтом здоровья и благополучия, с целью изучения самооценки состояния здоровья подростков 15 лет, в период пандемии COVID-19 и сопоставления данных между японскими и российскими подростками, с итоговым результатом публикации в научном журнале HealthCare.
Участвовала в проведении международного исследования совместно с Ниигатским институтом здоровья и благополучия, с целью изучения самооценки состояния здоровья подростков 15 лет, в период пандемии COVID-19 и сопоставления данных между японскими и российскими подростками, с итоговым результатом публикации в научном журнале HealthCare.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Большая, 12
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу