Потапова Ксения Эдуардовна

По материалам диссертации является автором и соавтором 10 печатных работ, принимает активное участие в научно-практических конференциях, конгрессах всероссийского и международного уровня.

Участвовала в проведении международного исследования совместно с Ниигатским институтом здоровья и благополучия, с целью изучения самооценки состояния здоровья подростков 15 лет, в период пандемии COVID-19 и сопоставления данных между японскими и российскими подростками, с итоговым результатом публикации в научном журнале HealthCare.

