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  3. Потеряйкина Анастасия Викторовна
Потеряйкина Анастасия Викторовна
6.3
1

Потеряйкина Анастасия Викторовна

Стоматолог
Стаж 10 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный медицинский институт.
Курсы повышения квалификации
  • "Стоматология детского возраста".
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Белый кофе
ул. Советская, 50
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
1 отзыв

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