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  3. Потопяк Виктор Дмитриевич
Потопяк Виктор Дмитриевич
6.0
2

Потопяк Виктор Дмитриевич

Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1988 г. окончания.
  • Сертификат «Организация здравоохранения и общественное здоровье», действителен с 09.06.2018 г. по 09.06.2023 г
  • Сертификат «Стоматология ортопедическая», действителен с 13.03.2018 г. по 13.03.2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №18
ул. Рокоссовского, 18А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва

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