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Потопяк Виктор Дмитриевич
6.0
2
Потопяк Виктор Дмитриевич
Стоматолог-ортопед
,
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1988 г. окончания.
Сертификат «Организация здравоохранения и общественное здоровье», действителен с 09.06.2018 г. по 09.06.2023 г
Сертификат «Стоматология ортопедическая», действителен с 13.03.2018 г. по 13.03.2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №18
ул. Рокоссовского, 18А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва
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