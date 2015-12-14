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  3. Повх Александра Владимировна
Повх Александра Владимировна
6.3
1

Повх Александра Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2014 г.
  • Клиническая интернатура по специальности "Врач стоматолог общей практики", 2015 г.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", от 14.12.2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Стоматология терапевтическая", от 14.12.2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
New life
ул. Блюхера, 5
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

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