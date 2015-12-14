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Повх Александра Владимировна
6.3
1
Повх Александра Владимировна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2014 г.
Клиническая интернатура по специальности "Врач стоматолог общей практики", 2015 г.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", от 14.12.2015 г.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка "Стоматология терапевтическая", от 14.12.2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
New life
ул. Блюхера, 5
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
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