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Поздеева Нина Николаевна
6.0
0
Поздеева Нина Николаевна
Хирург
Стаж 51 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский Медицинский Институт, 1982 г. окончания.
Интернатура "Хирургия", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - интерн, Спасская городская больница №1, 1982 г. - 1986 г.
Врач - хирург, Хабаровская городская клиническая больница № 11, 1986 г. - 2000 г.
Врач - хирург, Отделенческая поликлиника ст. Хабаровск-1 ДВЖД, 2000 г. - 2005 г.
Врач - хирург, НУЗ "Отделенческая поликлиника на ст. Хабарвоск-1 ОАО "РЖД", 2005 г. - 2017 г.
Врач - хирург, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2017 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
0 отзывов
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