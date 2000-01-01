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  3. Поздеева Нина Николаевна
Поздеева Нина Николаевна
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Поздеева Нина Николаевна

Хирург
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Медицинский Институт, 1982 г. окончания.
  • Интернатура "Хирургия", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - интерн, Спасская городская больница №1, 1982 г. - 1986 г.
  • Врач - хирург, Хабаровская городская клиническая больница № 11, 1986 г. - 2000 г.
  • Врач - хирург, Отделенческая поликлиника ст. Хабаровск-1 ДВЖД, 2000 г. - 2005 г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
0 отзывов

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