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Позднякова Дарья Владимировна
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Позднякова Дарья Владимировна

Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специальность "Лечебное дело", 2002-2008 гг. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия и профилактическая медицина", ФПК и ППС в ДВГМУ, 2008-2009 гг.
  • Клиническая ординатура при ГОУ ВПО ДВГМУ по специальности "Эндокринология", 2009-2011 гг.
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Курсы повышения квалификации
  • Обучение на курсе "Применение и использование, установка инсулиновой помпы", 2012 г.
  • Обучение IV EASD Postgraduate course on clinical diabetes (г. Владивосток), 2016 г.
  • Курсы ПК "Эндокринология", ИПКСЗ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Участие в семинаре в рамках образовательной программы "Диа-позитив": сахарный диабет 2 типа и осложнения.
  • В 2011г. Участие в семинаре Новая Эра в управлении диабетом. Принципы непрерывного мониторинга глюкозы с использованием "Gardian Real-Time".
  • В 2011г. Участие в образовательной программе "Постменопаузальный остеопороз в практике врача-терапевта".
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Опыт работы
  • 2009-2011 гг. - врач-терапевт, эндокринологическое отделение, ГУЗ ККБ №1.
  • 2011-2012 гг. - врач-эндокринолог, эндокринологическое отделение, ГУЗ ККБ №1.
  • 2011 г. - по наст.время - врач-эндокринолог, КГБУЗ "Клинико-диагностический центр".
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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1300 р
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1200 р
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Слим Ворд
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 9Б
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1000 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
800 р
4 отзыва

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