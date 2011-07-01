Позднякова Дарья Владимировна

Занимается диагностикой и лечением заболеваний эндокринной системы (щитовидной железы, сахарного диабета и т.д.), мониторинг и профилактика осложнений СД 1 и 2 ст., подбор и коррекция сахаросжигающей терапии. Установка и ведение пациентов с СД на помповой инсулинотерапии. Планирование беременности (совместно с гинекологом), коррекция эндокринных изменений в течение беременности. Ведение пациентов в андропаузе и менопаузе, подбор заместительной гормональной терапии. Anti-age терапия (в т.ч. лечение остеопороза), лечение ожирения.

Имеет почетные работы "Выявление гестационного диабета (по данным род. отделения МУЗ "Городская больница №11" за 2009 год)", Здравоохранение Дальнего Востока 2011-№1, "Изменение функций щитовидной железы во время беременности", Здравоохранение Дальнего Востока №4(54) 2012г., "Оценка функции щитовидной железы во время беременности", IV краевая научная практическая конференция "Актуальные проблемы эндокринологии", сборник научных статей, 2012г.