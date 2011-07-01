Позднякова Дарья Владимировна
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Занимается диагностикой и лечением заболеваний эндокринной системы (щитовидной железы, сахарного диабета и т.д.), мониторинг и профилактика осложнений СД 1 и 2 ст., подбор и коррекция сахаросжигающей терапии. Установка и ведение пациентов с СД на помповой инсулинотерапии. Планирование беременности (совместно с гинекологом), коррекция эндокринных изменений в течение беременности. Ведение пациентов в андропаузе и менопаузе, подбор заместительной гормональной терапии. Anti-age терапия (в т.ч. лечение остеопороза), лечение ожирения.
Имеет почетные работы "Выявление гестационного диабета (по данным род. отделения МУЗ "Городская больница №11" за 2009 год)", Здравоохранение Дальнего Востока 2011-№1, "Изменение функций щитовидной железы во время беременности", Здравоохранение Дальнего Востока №4(54) 2012г., "Оценка функции щитовидной железы во время беременности", IV краевая научная практическая конференция "Актуальные проблемы эндокринологии", сборник научных статей, 2012г.
Имеет почетные работы "Выявление гестационного диабета (по данным род. отделения МУЗ "Городская больница №11" за 2009 год)", Здравоохранение Дальнего Востока 2011-№1, "Изменение функций щитовидной железы во время беременности", Здравоохранение Дальнего Востока №4(54) 2012г., "Оценка функции щитовидной железы во время беременности", IV краевая научная практическая конференция "Актуальные проблемы эндокринологии", сборник научных статей, 2012г.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1300 р
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1200 р
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 9Б
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1000 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
800 р
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