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Процык Роман Степанович
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Процык Роман Степанович

Хирург
Стаж 22 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1998 г. окончания.
  • ДВГМУ, специалитет, "Лечебное дело", 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Хирургия, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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