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Проклова Татьяна Геннадьевна
6.0
0
Проклова Татьяна Геннадьевна
Кардиолог
Стаж 10 лет
Направление деятельности: практическая кардиология: ударно-волновая терапия, чреспищеводная электрокардиостимуляция
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл, "Кардиология", ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Российское кардиологическое общество.
Опыт работы
Врач - терапевт, Приемное отделение ДКБ, 2009 г. - 2010 г.
Врач - кардиолог, Кардиологическое отделение ДКБ, 2010 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
0 отзывов
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