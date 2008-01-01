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  3. Проклова Татьяна Геннадьевна
Проклова Татьяна Геннадьевна
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Проклова Татьяна Геннадьевна

Кардиолог
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл, "Кардиология", ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России, 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Российское кардиологическое общество.
Опыт работы
  • Врач - терапевт, Приемное отделение ДКБ, 2009 г. - 2010 г.
  • Врач - кардиолог, Кардиологическое отделение ДКБ, 2010 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
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