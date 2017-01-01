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  3. Прокудина Людмила Сергеевна
Прокудина Людмила Сергеевна
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Прокудина Людмила Сергеевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1986 г. окончания.
  • Истомина, Детская больница имени Истомина г. Хабаровск, Педиатрия, 1987 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ. Педиатрия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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