  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Провкина Альбина Викторовна
Провкина Альбина Викторовна
5.5
4

Провкина Альбина Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, стоматология, 1990 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи