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Прозорова Татьяна Вельгельмовна
5.7
1
Прозорова Татьяна Вельгельмовна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-ортодонт
,
Стоматолог-хирург
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный Государственный Медицинский Университет.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МедЭксперт
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Консультация взрослых
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250 р
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1 отзыв
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