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  3. Прозорова Татьяна Вельгельмовна
Прозорова Татьяна Вельгельмовна
5.7
1

Прозорова Татьяна Вельгельмовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-хирург
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный Государственный Медицинский Университет.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МедЭксперт
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
250 р
Стоматолог-ортопед
250 р
Стоматолог-ортодонт
250 р
Стоматолог-хирург
250 р
1 отзыв

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