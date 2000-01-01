Прянишников Роман Вячеславович

Направление деятельности: хирургия стопы и голеностопного сустава: лечение плоскостопия, Halluxvalgus; лечение сложных врожденных и приобретенных деформаций стоп и голеностопного сустава; лечение нестабильности голеностопного сустава; артроскопия голеностопного сустава; лечение травм стопы и голеностопного сустава; лечение повреждений ахиллова сухожилия; плантография, индивидуальное ортезирование стоп (применение индивидуальных ортопедических стелек); лечение пяточной шпоры. Консервативные и хирургические методы лечения; лечение невриномы Мортона. Эндоскопическое лечение патологии коленного сустава. Лечение скелетной травмы с применением методик АО, накостный и биологический остеосинтез с блокированием в травматологии и ортопедии. Достижения: внедрил в клиническую практику методики лечения деформаций стоп и голеностопного сустава, индивидуальное ортезирование стоп в центре травматологии и ортопедии Дорожной клинической больницы на ст. Хабаровск-1. Автор более 20 научных статей.