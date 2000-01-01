Прянишников Роман Вячеславович
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Направление деятельности: хирургия стопы и голеностопного сустава: лечение плоскостопия, Halluxvalgus; лечение сложных врожденных и приобретенных деформаций стоп и голеностопного сустава; лечение нестабильности голеностопного сустава; артроскопия голеностопного сустава; лечение травм стопы и голеностопного сустава; лечение повреждений ахиллова сухожилия; плантография, индивидуальное ортезирование стоп (применение индивидуальных ортопедических стелек); лечение пяточной шпоры. Консервативные и хирургические методы лечения; лечение невриномы Мортона. Эндоскопическое лечение патологии коленного сустава. Лечение скелетной травмы с применением методик АО, накостный и биологический остеосинтез с блокированием в травматологии и ортопедии. Достижения: внедрил в клиническую практику методики лечения деформаций стоп и голеностопного сустава, индивидуальное ортезирование стоп в центре травматологии и ортопедии Дорожной клинической больницы на ст. Хабаровск-1. Автор более 20 научных статей.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Ортопед
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Хирург
1100 р
Травматолог-ортопед
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
Травматолог-ортопед
900 р
ул. Тургенева, 49
Консультация взрослых
Ортопед
3000 р
Травматолог-ортопед
3000 р
Хирург
3000 р
Вторичный приём взрослых
Ортопед
2000 р
Хирург
2000 р
Травматолог-ортопед
2000 р
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