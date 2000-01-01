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  3. Прянишников Роман Вячеславович
Прянишников Роман Вячеславович
6.3
4

Прянишников Роман Вячеславович

Ортопед, Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 10 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Педиатрия", 2008 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Травматология и ортопедия", ДВГМУ, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Травматология и ортопедия", ИПКСЗ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Член ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава России RusFas.
  • Член европейской ассоциации травматологов AO Europe.
Опыт работы
  • Ассистент кафедры травматологии и ортопедии в КГБОУ ДПО ИПКСЗ.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Ортопед
По запросу
Хирург
1100 р
Травматолог-ортопед
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
Травматолог-ортопед
900 р
PodiatryLab
ул. Тургенева, 49
Консультация взрослых
Ортопед
3000 р
Травматолог-ортопед
3000 р
Хирург
3000 р
Вторичный приём взрослых
Ортопед
2000 р
Хирург
2000 р
Травматолог-ортопед
2000 р
4 отзыва

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